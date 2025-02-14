奇蹟生還影片曝！男划輕艇遭巨鯨吞入 3秒後被吐出

1名男子在智利南部海域划皮艇時，突然被一頭巨大座頭鯨吞入又吐出，所幸該男子毫髮無傷，而驚險的過程也被男子的父親拍下。（圖擷取自 X ）

2025/02/14 16:14

See, this is why I don’t #kayak in the ocean. Whale eats the guy and kayak… dude is lucky! pic.twitter.com/ULHgxURn2x — The Silent Majority （@FishHuntnet） February 13, 2025

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕智利近日發生一起海上驚魂事件，1名男子在智利南部海域划皮艇時，突然被一頭巨大座頭鯨吞入又吐出，所幸該男子毫髮無傷，而驚險的過程也被男子的父親拍下。

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綜合外媒報導，西曼卡斯（Adrian Simancas）8日與他的父親在智利南端麥哲倫海峽（Strait of Magellan）划輕艇，一頭座頭鯨突然浮出水面，並將西曼卡斯連同輕艇吞入口中。

西卡曼斯受訪時表示，當時感覺自己被某股力量抬起，這力量明顯比海浪還要強，當他轉身時發現有藍白色的物體從臉旁掠過，接著他便沉下去，當時以為自己被吞入，西卡曼斯的父親戴爾受訪時表示，打開攝影機時聽到海浪拍打聲，一轉頭發現西卡曼斯不見3秒鐘，接著他突然冒出，接著看到某個東西的鰭。

西卡曼斯被吞入後馬上被吐出，他驚魂未定表示，當時以為自己死定了，那3秒鐘的感覺很奇妙。

智利南部的麥哲倫海峽（Strait of Magellan）因為豐富的動植物，而成為巴塔哥尼亞地區熱門景點之一，許多旅客會在此地進行戶外活動或探險活動。

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