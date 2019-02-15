7400萬修復 山腳蔡氏濟陽堂將完工

2019-02-15 19:15

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府指定為縣定古蹟、歷史超過180年的苑裡鎮山腳蔡氏濟陽堂，因年代久遠，損壞嚴重，面臨崩塌危機，苗栗縣政府爭取中央補助7400萬經費修繕，歷經一年多工期，工程大致完工，只待後續驗收等程序，可望讓地方重要文化資產重現。

苗栗縣府文觀局文化資產科指出，修復後的山腳蔡氏濟陽堂以復舊為主，不改變既有建築格局，完工後蔡家子孫承諾無償提供20年供縣府使用，縣府規劃讓山腳蔡氏濟陽堂朝「文化再利用與活化」方向。

苗縣府文觀局規劃，山腳蔡氏濟陽堂未來規劃招標，引進專業文資活化團隊進駐，同時希望與苑裡鎮傳統藺草編織工藝結合，讓古蹟與傳統工藝能展現傳統新活力。

另外，苗栗縣政府指出，其餘空間未來也會與進駐團隊溝通，希望成為青年返鄉基地，提供返鄉青年從事文藝工作坊、地方特色產業等，讓古蹟與在地結合。

苑裡山腳蔡氏濟陽堂興建於清朝嘉慶年間，左右兩旁各蓋護龍相連，屬傳統閩南合院式建築，其格局、規模或木雕、泥塑交趾等設計，除展現傳統風味，更具歷史價值。

苗栗縣文觀局文化資產科指出，相傳蔡府之祖先於乾隆初年自福建渡海來台，先至豐原經商，致富後遷居至苑裡山腳，並購置土地，並請師傅興建宅院，興盛一時。

山腳蔡氏濟陽堂附近也緊鄰山腳國小日治後期宿舍、台灣藺草學會，而藺草文化館也在不遠處，地方期盼完工後可以增添地方觀光新風采。

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