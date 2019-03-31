清明掃墓 專家教你：這幾樣不要拜…

2019-03-31 10:47

〔記者蘇孟娟／台中報導〕清明將至，民眾已陸續開始掃墓祭祖活動，民俗專家、台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙提醒帶刺的花朵不宜祭拜，此類植物用來化煞，但去刺後就可以供拜；鳳梨有「亡者一直來」之音，不宜祭拜祖先，葡萄、香蕉一整串的也不宜，以免一整串不詳發生，他建議，若真要使用，剪開就沒關係。

楊登嵙另指出，掃墓時間最好是在早上5點後到下午3點前完成清明拜山活動，因為陽氣已逐漸消退，陰氣逐漸增長，較容易招惹陰靈纏身或騷擾。

他說，清明祭祖可準備先人生前喜歡吃的東西，以白色菊花是最適合的，穿著盡量選擇低彩度、低明度服裝，切忌穿大紅色系衣服，除不宜穿大紅衣物外，全身黑色系亦不宜，因陰磁場較易附著或接近，盡量以樸素為主。

至於墓地因多在偏僻地方，甚至地形高低起伏，路面顛簸不平，孕婦行動不方便，萬一跌倒就不好，加上肚子裡的新生命，不適合這麼早就接觸靈魂，孕婦儘量不要參與，若真的要去，建議可在肚子上包裹紅布。

此外，到了墓園區，楊登嵙提醒，不能踐踏別人墳墓，若因無通道，必須踩到別人墳墓，盡量要走邊緣，尤其不可踩踏在墓碑前的供桌上，視為大不敬，易招惹亡靈。

因墓園區較陰，有晦氣，細菌也較多，最好能在掃墓結束後、進家門前，先到附近人多處洗淨雙手及鞋子上的泥土，回家後也要立刻換衣，千萬不要讓掃墓穿的衣服放過夜，汙染家中好氣場。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/