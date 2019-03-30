通行打7折鼓勵掃墓分流奏效？ 國道上午塞爆了

2019-03-30 10:34

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今日是清明節連續假期前一個週末，為鼓勵清明掃墓人潮分流，交通部高速公路局今、明兩日推出國道全線採單一費率再打7折的優惠措施，而今天上午西部國道從7點就湧現車潮，壅塞範圍比228連續假期還廣。高公局表示，今日上午車潮與前年清明前一週的週六相近，預估壅塞情況要到下午1點後才會逐漸紓解。

西部國道今日上午7點就湧現車潮、東部國5更是6點就有車潮。國道1號中壢－竹北都是較壅塞路段，當中楊梅－竹北時速多只有20、30公里，且楊梅－竹北都多次出現紫爆（時速不到20公里）情況。國道3號沿線較多墓區，今日上午從土城－龍潭都是壅塞路段，車輛時速同樣只有20、30公里。國5今日主要還是出遊車潮，從南港系統－坪林都是壅塞，車輛時速多不到30公里。

高公局表示，228連續假期因鄰近春節，出遊車潮相對來說會比其他連假少，而今天上午出現像是連假的壅塞情況，推估主要有兩個原因，第一是因為今天下雨，會影響駕駛視線導致車速整體會下降、車距通常也會變大，以往評估下雨天道路容量只有好天氣的80%；第二就是今年推的單一費率打7折優惠措施奏效，因為今日國3墓區周遭車流確實增加許多，但今日分流效果如何，還要看清明節連假車流有無減少才能判斷。

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