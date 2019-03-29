清明掃墓高峰 台北週末、連假「這些地方」交管

2019-03-29 20:03

〔記者邱灝唐／台北報導〕今年清明連假從4月4日至7日連放4天，台北市政府預估，民眾連假將會出遊，所以，明、後兩天將會是掃墓高峰期，在富德公墓、南港軍人公墓及陽明山第一公墓等墓區規劃5線免費掃墓公車；台北市市警局於明、後2天及連假期間上午5點半至下午5時，在富德公墓、陽明山第一公墓往山區方向實施交通管制。

北市府今天進天交通會報，討論清明節掃墓期間交管疏導措施，市府秘書長張哲揚說，許多人會利用清明連假出遊，因此在本週提前掃墓，市警局須提早因應。市警局則說，已請大安、信義等轄內有公墓的警分局規劃交通事宜。

為了防止車輛阻塞，北市府祭出免費掃墓公車及交通管制。富德公墓管制點在木柵路五段、西寒寺前三岔路口、研究院路、崇德街、富陽街口部分路段；陽明山第一公墓則在北投區行義路、泉源路口（惇敘高級工商職業學校前往公墓入口道路），僅有掃墓公車、復康巴士及持通行證車輛能通過管制點。

北市警交通大隊，警局在掃墓公車運行沿線及管制點周邊禁止停車路段將加強違規停車勸導、取締與拖吊，呼籲市民儘量搭乘大眾運輸工具，以免耽誤行車時間。

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