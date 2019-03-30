鳥嶼故事展開幕 充滿懷舊及海洋風情

2019-03-30 15:20

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖由91座島嶼所組成，每座有人島都有其故事，今日在澎湖生活博物館揭幕的「鳥語-鳥嶼故事展」特展，澎湖縣長賴峰偉期勉文化局持續蒐羅澎湖各島嶼特色、人文、故事，達成「澎湖就是博物館，島嶼就是故事館」願景。

特展由鳥嶼國小及附設幼兒園生動活潑的「澎湖頌」表演揭開序幕，隨後在鳥嶼民眾的見證下，賴峰偉、副縣長許智富、議員陳慧玲及村長魏錫銘、社區發展協會理事長林總大、耆老涂況淨等人，剪開以廢棄浮標做成的特色綵帶，展覽正式開展。

賴峰偉表示，「花香」就是鳥嶼的歷史、地理及流傳在耆老口語間的故事，文化局將這些人文以特展方式呈現，補足博物館及學校教育的空缺，在建構整個澎湖的文化體系具有揭示性的意義。展場刻意布置成上課教室模樣，並有許多懷舊照片，不少鳥嶼民眾專程前往參觀，還意外找到年少青春的模樣，興奮不已。

「鳥語-鳥嶼故事展」耗時2年籌劃，文化局徵集1980年以前有關鳥嶼信仰、建設、自然的相紙照片，並自文獻資料及鳥嶼居民涂况淨及陳木林提供的故事裡，從中發掘鳥嶼的地質、地形、開拓史及宗教信仰等。再透過鳥嶼國中以小動畫詮釋這些故事、蔡宛璇藝術家於當地進行口述聲音呈現，還有2018年版的故事景點空拍影片。特展自即日起於生博館2樓展出至7月23日，展覽期間戶籍地為鳥嶼的民眾，可持身分證免費參觀。

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