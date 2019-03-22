無人機秀也來了！澎湖海上花火節418升空 創新演出搶先看

2019-03-22 19:10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕引發減碳爭議的澎湖國際海上花火節，今年由創始者賴峰偉重掌縣政，確定不加場原則，並融入全國首創200台無人機搭配煙火演出、科技水幕等多項創新，賴峰偉歡迎國內外朋友一起來欣賞花火節獨特創新的視覺饗宴。

澎湖國際海上花火節源於2002年，賴峰偉首次執掌澎湖縣政，迄今邁入第17年頭，17年來，花火節精彩內容打響澎湖觀光名號，已成為澎湖觀光代名詞。賴峰偉說，今年花火節施放低碳、環保煙火，共有22場次煙火秀，邀請馬來西亞、新加坡及中國等3大國際煙火團隊，演出6場次各具特色的國際煙火秀。

除了確定今年花火節絕不加場，不像去年沒完沒了、到10月份還在施放，園區還引進科技水幕、燈光造景，開幕場當天更有全國首創200台無人機加煙火，搭配精心設計的配樂盛大展演，要讓大家耳目一新。

今年22場次都在觀音亭園區施放，特別引進科技水幕，作為創意科技藝術配套展演，開幕煙火以畫面式煙火展示澎湖5大奇景「龍門鼓浪」、「西嶼落霞」、「通樑古榕」、「外垵漁火」、「擁抱海灣」，希望透過逐步轉型的節目設計，讓遊客體驗不一樣的花火節。旅遊處也規劃整年度的觀光活動，包括夏天海洋派對嘉年華、秋冬美食節等。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/