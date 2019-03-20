高速客輪雲豹試航 500澎湖民眾新鮮體驗

2019-03-20 13:40

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖藍海公路增添新利器！百麗航運公司委託澳洲船廠建造第一艘最新高速客輪雲豹輪，今日在馬公港舉行試航，邀請近500位澎湖民眾免費體驗，除了享受高速航行的快感外，更要體驗百麗強調平衡不暈船的舒適航程。

出身澎湖的台灣船業鉅子藍俊昇，有感於現行台澎藍海公路航行船隻速度過慢，因此自資3500萬美金，訂購2艘目前最新高速客輪，載客數多達552人，分別命名為代表台灣國寶的雲豹及藍鵲，雲豹確定在22日由台中港首航馬公，今日先邀請澎湖民眾體驗高速客輪的舒適與速度感。

今日試航澎湖民眾搶先體驗，在港區內大排長龍，由於採事先登記制，不少未預先登記的民眾只能向隅，但百麗航運特別在開航前開放參觀，讓無法搭乘民眾過過乾癮，隨後載乘近500名旅客出海，在澎湖內海巡航，時速可開至42節，全程因配有水下平衡系統，大幅降低暈眩感，40分鐘航程相當舒適，讓不少上船體驗的旅遊業者十分滿意。

同時為了慶祝雲豹輪首航，百麗宣布3月23日起至4月2日試營運，布袋往返澎湖馬公優惠船票，經濟艙來回600元、商務艙來回800元、商務艙包廂來回1000元。不僅價格優惠，同時嘉義布袋至馬公，航程只需要1小時，嘉義布袋至龍門只要40分鐘，恐將掀起澎湖客輪市場爭奪戰。

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