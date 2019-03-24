砂砱掩蓋潮間帶 澎湖特有種小章魚恐滅絕

2019-03-24

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖特有種小章魚每年二至五月為產季，但主要產地北海離島員貝、吉貝近年來卻不見小章魚蹤跡。員貝村長陳天瑞認為，生態環境改變砂質化，是小章魚滅絕原因，民眾謝永亮則提出近七年來衛星雲圖變化，擔心若不改善，十年內恐會全數滅絕。

深水區變淺 爛腳、小紅章數量激增

以前農曆元宵後至清明節前，澎湖特有種小章魚會聚集在沿岸潮間帶準備交配產卵，離島員貝、吉貝、白沙岐頭、中屯至馬公重光里等潮間帶，都有小章魚蹤跡。近幾年來，員貝村周遭海域，小章魚與紅章魚、土婆等都不見蹤影，爛腳、小紅章等章魚數量卻激增，自然生態出現巨大變化。

陳天瑞表示，因為員貝潮間帶都被砂砱掩蓋，原來的深水區變淺了，有些物種適合生存，族群數量激增，但以往潮間帶常見的鰻魚現在很少見，蝦蛄也快滅絕，牠們用以藏身的硓??石，岩洞大多被砂砱埋了，澎湖特有種小章魚喜棲半泥質地，棲地消失，物種也跟著滅絕。

對於砂砱掩蓋潮間帶的嚴重性，謝永亮也提出近七年澎湖北海衛星雲圖，明顯看到二○一一年至二○一七年，潮間帶砂質化面積逐步擴大，包括原本珊瑚族群很多的吉貝嶼後山，也出現嚴重砂質化，珊瑚被大量覆蓋，導致小章魚棲息地愈來愈小，再不想辦法解決，小章魚恐將在十年內完全滅絕，希望保育單位正視此一問題。

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