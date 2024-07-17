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週四高溫飆37度 嘉義以南、山區留意午後大雨

氣象署提醒，週四各地上午晴朗穩定、高溫炎熱，午後需留意短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。（資料照）

氣象署提醒，週四各地上午晴朗穩定、高溫炎熱，午後需留意短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。（資料照）

2024/07/17 21:58

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕明（18日）各地上午晴朗穩定、高溫炎熱，各地高溫普遍為34至36度，大台北、中南部地區及花東縱谷有局部37度以上高溫發生的機率，午後需留意短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。

中央氣象署預報，週四台灣天氣持續受太平洋高壓影響，各地上午晴朗穩定、高溫炎熱，高溫普遍為34至36度，大台北、中南部地區及花東縱谷有局部37度以上高溫發生的機率，外出應注意防曬並多補充水分，避免熱傷害。

降雨方面，明天環境為東南風，迎風面東南部及恆春半島不定時有短暫陣雨，其他地區為晴到多雲天氣；午後西半部地區及各地山區，特別在嘉義以南地區及各地山區有短延時大雨發生的機率，並伴隨雷擊及強陣風，午後外出應留意天氣變化，若前往山區、溪流附近應特別注意自身安全。

天氣風險公司指出，週四至週末受到太平洋高壓勢力邊緣帶來的影響，各地的天氣型態大致相同，類似的環境可能持續到這週末，迎風面的東南部地區有局部短暫陣雨機會，午後各地山區、部分近山區平地有熱對流雲系發展影響，可能有局部短暫雷陣雨，嘉義以南地區會比較容易受到影響，特別是在山區或溪谷河床遊玩時要留意下午時段的天氣變化，在空曠地區聽聞雷聲也要盡快進入室內躲避。

紫外線指數部分，週四除了台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、台中市和連江縣為紅色「過量級」；其餘縣市均為紫色「危險級」。

空氣品質方面，週四環境風場為東南風，西半部擴散條件稍差，受光化作用影響，午後臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。

週四高溫普遍為34至36度，大台北、中南部地區及花東縱谷有局部37度以上高溫發生的機率。（擷取自中央氣象署）

週四高溫普遍為34至36度，大台北、中南部地區及花東縱谷有局部37度以上高溫發生的機率。（擷取自中央氣象署）

週四紫外線指數高，外出請注意防曬並多補充水分。（擷取自中央氣象署）

週四紫外線指數高，外出請注意防曬並多補充水分。（擷取自中央氣象署）

空品方面，週四宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

空品方面，週四宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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