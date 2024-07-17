可不可總部火速「拆招牌！」口水加料苦主曝：爸爸身體不適

「可不可熟成紅茶」總部火速拆除新竹關埔分店招牌。（翻攝畫面）

2024/07/17 21:46

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新竹關埔「可不可熟成紅茶」手搖飲名店（14日）傳出食安爭議，一名女店員因不滿顧客在快打烊前訂餐，竟然吐口水在手上，並徒手攪拌珍珠，荒謬行徑曝光後，引發社會撻伐。關埔店也於（15日）停止營業，今（17日）總公司更請外包商協助拆除關埔店招牌，已確定不再營業。

「可不可熟成紅茶」新竹關埔分店傳出食安爭議後，已經停業2日，在Google地圖上也顯示「永久歇業」，今天有多名工程人員前往新竹關埔店進行招牌拆除工作，吊車把招牌卸下過程十分迅速，除了門面上的大招牌外，一旁的T-Bar拆除工人用刀片割除，連框架也全都載走。

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另外，據當事「苦主」透露，這名女員工的道歉文都沒向他道歉，「我是什麼很賤的人嗎？｣，並指出，「她塗指甲油還吐口水，更何況那位小姐可能不是第一次這樣做」，也說爸爸這幾天也一直在拉肚子，會盡快帶他去大醫院做檢查。

可不可昨晚也在臉書粉專發出聲明公告，表示已經聘請律師針對商譽損害部分進行提告和求償，也會持續關心消費者的身體狀況，「已由總部營運督導聯繫上當事消費者，除協助訂單款項退費外，也會持續追蹤訂購者身心狀態，後續待事主時間許可，會再主動進行關懷及拜訪」。

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