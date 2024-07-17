為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

可不可總部火速「拆招牌！」口水加料苦主曝：爸爸身體不適

「可不可熟成紅茶」總部火速拆除新竹關埔分店招牌。（翻攝畫面）

「可不可熟成紅茶」總部火速拆除新竹關埔分店招牌。（翻攝畫面）

2024/07/17 21:46

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新竹關埔「可不可熟成紅茶」手搖飲名店（14日）傳出食安爭議，一名女店員因不滿顧客在快打烊前訂餐，竟然吐口水在手上，並徒手攪拌珍珠，荒謬行徑曝光後，引發社會撻伐。關埔店也於（15日）停止營業，今（17日）總公司更請外包商協助拆除關埔店招牌，已確定不再營業。

「可不可熟成紅茶」新竹關埔分店傳出食安爭議後，已經停業2日，在Google地圖上也顯示「永久歇業」，今天有多名工程人員前往新竹關埔店進行招牌拆除工作，吊車把招牌卸下過程十分迅速，除了門面上的大招牌外，一旁的T-Bar拆除工人用刀片割除，連框架也全都載走。

另外，據當事「苦主」透露，這名女員工的道歉文都沒向他道歉，「我是什麼很賤的人嗎？｣，並指出，「她塗指甲油還吐口水，更何況那位小姐可能不是第一次這樣做」，也說爸爸這幾天也一直在拉肚子，會盡快帶他去大醫院做檢查。

可不可昨晚也在臉書粉專發出聲明公告，表示已經聘請律師針對商譽損害部分進行提告和求償，也會持續關心消費者的身體狀況，「已由總部營運督導聯繫上當事消費者，除協助訂單款項退費外，也會持續追蹤訂購者身心狀態，後續待事主時間許可，會再主動進行關懷及拜訪」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「可不可」吐口水加料女店員致歉 稱「只當好玩」再挨轟
2024/07/16 11:50

「可不可」吐口水加料女店員致歉 稱「只當好玩」再挨轟
竹市關埔可不可員工「加料」 衛生局：將稽查要求限期改正
2024/07/16 21:16

竹市關埔可不可員工「加料」 衛生局：將稽查要求限期改正

Disney+各式經典影劇與新作 讓您輕鬆過一夏
可不可員工「吐口水加料」傳遭求償450萬 當事人畢業自竹市知名職校
2024/07/17 10:52

可不可員工「吐口水加料」傳遭求償450萬 當事人畢業自竹市知名職校
吐口水、徒手抓珍珠店員慘了 可不可總公司確定「開吉」！
2024/07/16 21:07

吐口水、徒手抓珍珠店員慘了 可不可總公司確定「開吉」！
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播