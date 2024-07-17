海底撈結帳藏驚喜？「2292元竟可抹零頭」前員工透露原因

網友到海底撈消費2292元，但店員竟抹去零頭92元。示意圖。（路透）

2024/07/17 21:10

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕知名火鍋店「海底撈」深受不少台灣人的喜愛，尤其貼心服務更令人印象深刻。一名網友在社群平台分享，日前到海底撈用餐，結帳金額是2292元，沒想到店員只收2200元，讓原PO又驚又喜。貼文曝光，引來海底撈前員工出面解釋其原因。

網友近日在社群平台Threads發文，前幾天去吃海底撈，消費金額總共是2292元，要結帳時店員竟告知直接抹去92元，讓原PO感到相當詫異，「第一次知道海底撈還可以抹零！」（抹掉零頭，只付整數的意思）。

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貼文曝光，引起網友熱議，「我曾經一個禮拜吃5次海底撈，吃到店員每次幾乎都給我快7折的折扣，我也是受寵若驚，還被招待過整份和牛，嚇爛」、「之前也曾被去零頭，會突然覺得備受尊崇，雖然沒多少錢，這就是他們服務厲害的地方」、「「點了3513元的菜，只付813元『黑海會員』路過」、「之前也有遇過，服務員說都沒怎麼服務我們，所以幫我們抹零」。

另外，一名海底撈前員工回覆解釋，「想必文主應該是有海底撈銀海、金海、黑海的會員等級，不然就是當日的用餐有食材不新鮮亦或者是首次用餐，因為去尾數的功能，只有經理等級的帳號可以做使用，不然正職通常都是做甜點、菜品的招待居多」。

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