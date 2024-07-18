週末不排除2熱低壓或颱風形成！下週天氣受影響變化大

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

2024/07/18 19:06

〔記者吳亮儀／台北報導〕菲律賓西方、東方海面各有熱帶系統醞釀中，中央氣象署預報，最快可能在這個週末假日成為熱帶性低氣壓，甚至是颱風，下週二（23日）之後的天氣也會受影響，提醒民眾留意氣象預報。

氣象署預報員李孟軒說，從衛星雲圖來看，菲律賓西方和東方這兩個低壓結構比較明顯，目前還在整合中，「看起來仍需要二、三天的時間，最快要成為熱帶性低氣壓或是颱風，至少要到週末」。

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李孟軒說，目前也還不確定低壓的中心點會在哪，至少得等它們形成為熱帶性低氣壓之後才會比較明顯，之後它們會沿著太平洋高壓的邊緣移動，下週二之後的天氣會受此影響。

「下週二之後，不管屆時是熱低壓或是颱風，台灣的天氣會受到外圍環流的影響」，李孟軒說，下週二、下週三南部、東半部地區有短暫陣雨或雷雨，北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；下週四西半部地區及其他山區有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨。

李孟軒說，明天到下週日的天氣各地是多雲到晴、高溫炎熱，比較需要注意的是大台北、桃園及中南部地區有局部37度以上高溫發生的機率，各地一樣有午後雷陣雨，週末假日兩天比較侷限在午後中南部地區、各地山區有局部短暫雷陣雨。

明天各地高溫預測。（氣象署提供）

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