潑漆2托嬰中心 黑衣男到案：為受害者發聲，坦然面對該負的責任

潑漆2托嬰中心，黃男到案前說明自己是替受害人發聲。（記者邱俊福攝）

2024/07/18 18:43

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市私立培諾米達信義幼兒園園長之子毛畯珅涉嫌性侵、猥褻超過20名女童，引發社會譁然，今天凌晨該幼兒園的舊址，現已換人經營的睿芯托嬰中心，以及另家私立強生托嬰中心遭人噴上白漆「性侵幼兒」、「性侵毛畯珅」與「性侵幼兒毛畯珅」等不雅字眼。北市警信義分局傍晚通知涉案黑衣男（黃男）到案，他強調是為被害人發聲，會坦然面對自己潑漆，應負的責任，訊後將依毀損罪嫌偵辦。

開設餐廳、有女兒的黃男表示，這2天看到新聞後，昨晚睡到一半，認為好像政府沒有作為，幼兒園門口沒有貼紅標，讓托嬰的家長能夠有所警惕，這間是有性侵之狼待過，因此臨時起意犯案，也知道潑漆是違法行為，會負起該負的責任，但相信可幫助到想托嬰的家長，知道這2間是有問題，不會像政府只會講痛心，卻毫無作為。

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黃男並表示，法律是沒辦法保護到很多受害者，希望能幫受害人發聲，且此事不能讓其很快沉默，希望媒體也能夠讓政府與司法單位重視。至於該2家已非過去的幼兒園，黃男對此不以為然，表達只是換一群人經營，不相信沒有關係。

警方調查，今天凌晨1時30分許，黃男身穿黑色T恤、米色短褲駕車前往睿芯托嬰中心後，手持噴漆在其鐵門噴上「性侵幼兒」、「性侵毛畯珅」字眼，隨後又到附近信義路6段一家私立強生托嬰中心噴漆，而經查強生托嬰中心，之前在該址經營的一家托嬰中心跟培諾米達信義幼兒園負責人相同，可能也因此被波及。

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