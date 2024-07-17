平均日吹冷氣4小時 一周電費「破千元」嚇壞租屋妹 網提解方

網友搬到新租屋處，住一個星期後發現原有2000元的電卡只剩970元，讓她相當崩潰。（資料照）

2024/07/17 21:41

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣近日高溫悶熱，簡直變成「紫番薯」，使得民眾不得不開冷氣來消暑。有女網友表示，她最近搬到新租屋處，一度電6.5元，住一個星期後發現原有2000元的電卡只剩970元，且冷氣每日也只開3到4小時而已，讓她崩潰表示，「租屋冷氣貴的很誇張！」

一名女網友在Dcard發文表示，自己剛搬到新租屋處，電費一度電6.5元，但住一個星期後發現原本有2000元的電卡只剩970元，等於花了1030元的電費。原PO傻眼表示，自己冷氣都只開28度，且平均一天開3到4小時，房東請水電來檢查也都表示正常，讓她非常納悶。

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原PO補充，她原先的租屋處一度電6元，2000元的電費可以撐一個半月，就算有時候睡前忘記關冷氣，開一整個晚上都不至於消耗這麼誇張，溫度也都調在25、26比現在的28度還低，讓她好奇詢問網友，「想問大家這真的正常嗎？冷氣開的時長比原本短，溫度也開比較高卻貴很多，一度6元跟6.5元有差這麼多嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「冷氣是KW（千瓦）來看電費，KW乘上小時等於電費，當然這只是大方向，房間大小和設定溫度都有關係，而你不是變頻又是10年前的產物，房東自然沒必要換，因為耗電又不是他付」、「冷氣是否為節能型差異很大，可以記錄型號上網查查就知道了」、「大坪數+定頻冷氣真的會很噴錢，尤其是壓縮機沒在停的」、「直接對EER值，機型太舊，以現在的標準連5級都分不進去，耗電是理所當然的」、「要省錢，一定要在台電計價和變頻冷氣之間擇一，定頻冷氣加上一度N塊的電費，都會爆增2~3千」。

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