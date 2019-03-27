發揮所學 衛生署官員黃鏵退隱離島 教學生、免費贈送種子

2019-03-27 13:12

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕曾任行政院衛生署官員的黃鏵，擔任高雄市社會局志工中心多年志工，因一場車禍意外雙腳面臨截肢命運，因不願接受命運安排，返回母親望安故居，並發揮藥學常識培育種子與民眾結緣，希望一日志工、終身志工。

現年72歲的黃鏵，原本在行政院衛生署任職毒物檢測，屆齡退休後就在高雄市社會局志工中心及長庚大學擔任志工，但在一次高雄市政府舉辦的墾丁欣賞哈雷彗星活動，雙腳遭到遊覽車輾過，當場暈眩過去，雖送醫救回一命，但雙腳經高醫、榮總、成大等教學醫院，都判定必須截肢才能保命。

不願接受命運安排截肢的黃鏵，3年多前因母親望安故居，必須有人繼承，因此在養身及返鄉定居的念頭下，毅然決然回到望安古厝居住，剛好現中興國小〈時任望安國小〉校長陳智賢是鄰居，在陳力邀下，黃前往望安國小教授植物常識，現每周三在將澳國中、周五在中興國小上課，傳授培育植物的知識，目前中興國小55株草莓已達收成階段。

雖然黃雙腳不良於行，但堅持不使用拐杖，同時在德國醫師介紹下使用草藥，減輕雙足的痛苦，但黃仍堅持傳授下一代畢生所學，並在自宅中自行培育草莓、金鑽鳳梨、西瓜及觀賞用植物等苗木，更自費向農友購買哥斯大黎加進口的菜豆種子，免費送給鄉民結緣，黃表示錢夠花就好，讓大家都能享受植物收成的喜悅，心情也相當快樂。

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