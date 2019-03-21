關廟鳳梨質佳價優 陳亭妃：名嘴「別亂喊價」

2019-03-21 20:46

〔記者萬于甄／台南報導〕台南甫經歷「麻豆文旦之亂」，最近又遭逢鳳梨價格爭議，民進黨立委陳亭妃近期接獲關廟鳳梨中盤商業者陳情，指稱「關廟鳳梨鮮果拍賣價仍有20元以上，怎麼可能只剩5元」，陳亭妃今天到產地視察，同時呼籲名嘴、民代不要信口開河，造成困擾。

陳亭妃指出，關廟鳳梨分為鮮果與加工品，兩者的品質與價格不能相提並論，但近期卻有不實的價格消息傳出，讓果農與盤商在交易時產生爭議，許多買家誤信名嘴在電視上宣揚的鳳梨價格，反倒質疑果農與盤商賣的太貴。

陳亭妃說，名嘴不斷的電視上宣傳鳳梨價格崩盤，每台斤只剩5元，但事實上，關廟鳳梨產品有分級制度，分為鮮果與加工類，鮮果一級品在外銷或在市面上銷售的品質佳，今天台北果菜市場拍賣價格每公斤更達20元，而在地盤商向鳳梨農批價每台斤也有10元以上。

「結果經名嘴、民代一扯，所有買家都誤以為鳳梨價低，大大打亂市場行情」陳亭妃呼籲，希望名嘴或民代能夠實際到產地瞭解行情，再把正確的消息傳播出去，不能專挑瑕疵品價格宣揚，才能真正幫忙鳳梨農行銷，否則只會製造基層農民的困擾，衝擊鳳梨果農的生計。

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