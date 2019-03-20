沒有崩盤問題！關廟鳳梨賣出去 外銷出貨6.7公噸

2019-03-20 21:35

〔記者吳俊鋒／台南報導〕受到暖冬影響，遠近馳名的台南「關廟鳳梨」與其他縣市一樣，提前進入產季，區農會今天以穩定的收購行情，啟動外銷作業，出貨逾6.7公噸，全力拓展通路，破除價格崩盤謠言。

關廟鳳梨以「金鑽」品種為主，產地逐年增加，根據區農會估算，目前栽培面積已達800公頃，每到採收期，內、外銷工作的推廣相當重要，今天則開始出口中國。

關廟區農會推廣部主任黃國斌，外銷由貿易商協助，收購價格為每公斤19塊錢，至於裝箱規格，針對不同的消費族群，大、小果粒都有，滿足多元需求，以強化市場競爭力。

至於內銷市場，黃國斌說，頂級品的收購價格每公斤有21元，3天來，已出貨近5.6公噸，各通路也正逐步拓展中。

關廟區農會一般多在4月初展開的收購作業，因暖冬效應，今年提前啟動，大洲集貨場內忙碌不已，產銷班將滿車子的鳳梨運抵後，員工們立刻進行清潔，接著選果、分級，最後再裝箱，準備外銷。

黃國斌說，近來日夜溫差大，鳳梨迸裂的情形頻仍，配合農委會政策，本月11日已展開次級加工果的收購，迄30公噸，避免劣品進入市場，打亂原有的行情。

區農會果樹產銷第7班書記林秋茂也說，鳳梨因產地有別，恐影響甜度，加上嚴格分級，以品質來論價，各縣市狀況不該混為一談，所謂的崩盤，是誤導視聽！

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