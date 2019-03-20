鳳梨外銷已達去年同期近3倍 陳吉仲：哪來1斤1元？

2019-03-20 12:02

〔記者羅欣貞／屏東報導〕農委會主委陳吉仲今天（20日）上午到屏東縣高樹鄉出席「鳳梨外銷衝破萬噸」封櫃儀式時表示，日前他接獲很多屏東鳳梨農打電話跟他抗議「哪有1斤1元的事情？」他重鄭呼籲，農產品的品質有分上中下級品，外界絕對不要拿下級及甚至特殊案例來影響廣大農民的產品通路。

陳吉仲還表示，去年台灣鳳梨外銷3萬1千噸，比前年2萬7千噸多，今年目標至少3萬5千噸，今年至今已達1萬2千噸，是去年同時3千噸的3倍，今年盼在5月達到目標，甚至期待衝破4萬噸。

今天的封櫃啟航儀式在高樹鄉綠地合作社舉行，理事主席郭智偉面對外界詢問，也表示「我不知道1斤1元是哪裡來的？」，目前外銷價格每公斤約28元到30元，內銷每公斤約22元，若以該合作社契作的鳳梨來說，約每斤14元左右。

今（108）年氣候平順加上暖冬，鳳梨產期提早10~20天成熟，行政院農業委員會輔導外銷業者及農民配合產期搶先於2月起即開始外銷，截至3月14日已突破1萬公噸，更於18日達1萬2,089公噸，較去（107）年同期3658公噸，增加230%。

農委會表示，為穩定鳳梨產銷訂定外銷、行銷及加工三箭政策，首先成立鳳梨外銷平台，輔導外銷貿易商、鳳梨策略聯盟、農民團體及地方政府等單位加入，並投入農委會所屬農糧署、試驗改良場所及防檢局等輔導資源，輔導平台成員建立鳳梨產銷穩定供應鏈，已有豐碩成果。

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