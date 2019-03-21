鳳梨崩盤謠言四起 小農曝統媒「養、套、殺」三連招真相

2019-03-21 15:49

〔即時新聞／綜合報導〕近日特定媒體刻意操作鳳梨價格崩盤謠言，已招來各界抨擊，自稱小農的網友在PTT發文，擷取去年同時期相關新聞佐證，推導出親中統媒年年祭出的「養、套、殺」三招模式。

網友今天在PTT八卦板PO文指出，去年同一時期也有鳳梨價格崩盤的消息出現，他在文章內附上中時及聯合報系去年相關新聞連結作為證據，直言親中統媒這套模式可以簡化為「5月養、6月套、7月殺」9字訣。

原PO進一步表示，「養、套、殺」三連招在中南部非常有用，能讓鳳梨收購價格變非常低，「導致農民憤怒，認為民進黨的農委會不照顧農民，而國民黨比較會賣農產品照顧基層」，有利特定政黨選舉操作。

原PO直言，去年唱衰鳳梨的養套殺相當成功，今年也一定會成功，「因為打壓鳳梨價格越便宜，（菜蟲）出口到中國賺越多，而作農的，別以為會發財，只有菜蟲才會發大財」。

原PO說，藉著這套路，執政者可以名正言順地博得掌聲，被稱讚照顧農民基層，會做事、拚經濟，「但貨出去了，農民真的賺到了嗎？」

對此，鄉民們紛紛推文表達無奈與認同，稱「台灣農業通路就被少數人把持養套殺」、「每次都被養套殺，每次都學不乖，台灣人」、「一直都這樣啊，可是人很好騙阿」、「中共滅農政策之一就是掌握蔬果進出口與各地農會生產，漲價跌價統媒都能操作」。

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