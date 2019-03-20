崩盤謠言充斥！「鳳梨王子」：出自特定媒體先打問號

2019-03-20 14:11

〔記者吳俊鋒／台南報導〕因價格崩盤的訊息被刻意炒作，台南關廟的「鳳梨王子」楊宇帆也「參戰」，駁斥報導偏頗，其實目前市場價格還算穩定，他今天現身呼籲，民眾要明辨新聞來源，若出自特定媒體，要先打問號，多方查證，其實最簡單的方式，「就是看我的臉書」，會有清楚的說明。

楊宇帆強調自己參戰的原因，主要是這陣子坊間充斥鳳梨價格崩盤的傳聞，除了他個人之外，連農會、批發商，甚至市場小販等，都受到衝擊，客戶疑問「現在不是很便宜嗎，為何還賣那麼貴」，真的很困擾。

楊宇帆說，價格崩盤並非事實，「對手都打到家門口了」，有義務出來迎戰，挺身辯護，因此在臉書發文，做個明確地澄清。

楊宇帆感嘆，今年並非僅嘉義暖冬，屏東、高雄、台南等地也是，都普遍遇到提早採收的問題，為何之前不見農民呼天搶地，「難道會吵的人才有糖吃」。

楊宇帆表示，受天候因素影響，各地收成「強碰」在一起，導致市場爆量，但水果是有分級的，品質的差異，價格自然不同，以偏蓋全地操作滯銷、崩盤，動機可議，農民更需要保護，切勿再傷害了。

楊宇帆指出，鳳梨要栽種1年半才能採收，若因政治目的操作價格崩盤，辛苦那麼久的農民恐血本無歸，情何以堪。

楊宇帆提到，搶種是人性的問題，該思考從制度面去解決，推動農企業，計畫性生產，以品牌建立市場口碑，穩定價格，才能創造多贏。

青年農民楊宇帆返鄉在關廟新光里種植鳳梨，面積約1.5公頃，堅持不用化肥，採無毒栽培，收成深受消費者歡迎；他7年前透過網路，向當時的總統馬英九上書建言，開始受到關注。

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