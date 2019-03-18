拉抬鳳梨產地價 農委會無限量每公斤8元收購次果

2019-03-18 13:13

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕受暖冬影響，嘉義縣鳳梨提前近一個月上市，與高雄、屏東撞期，致價格滑落，農委會主委陳吉仲今天到嘉義縣大林鎮與鳳梨農面對面座談，強調除加強外銷與行銷外，也啟動補助加工機制，將以每公斤8元、每台斤4.8元無限量收購次果，藉以拉抬上果的市場價格。

嘉義地區鳳梨原本要到4月初才上市，但現在已大量採收，上果產地價每台斤5元已持續一個月，農友苦不堪言，經立委陳明文、嘉義縣長翁章梁反應，農委會主委今天上午10點半到嘉義縣大林鎮上林合作社與農友座談。

農委會簡報指出，為了拉抬鳳梨產地價，採補助加工、補助外銷與加強行銷三管齊下，其中補助加工每公斤由政府補貼8元與相關業者、外銷每公斤11元，每年迄今已外銷1萬1108公噸，比去年同期的3658公噸增加兩倍。

陳吉仲強調，經由這些強力措施，而且加工機制從今天下午就啟動，相信明天以後鳳梨價格就可以從谷底回升，同時也會愈來愈好。

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