遇到法醫 小小打工弟逆轉人生成了大學講師

2019-03-17 09:27

［記者黃美珠／竹縣報導］私立玄奘大學宗教與文化學系兼任講師廖双台半生坎坷！8歲就沒了父親，以致不到10歲必須開始打工，17歲被錢逼離了校園，這使得深刻體認沒錢萬萬不能的他躁進求富，25歲時為此欠下1600多萬債務，直到他遇上了新竹地檢署法醫楊敏昇，人生急轉直下的態勢才終於煞停反彈！38歲他重回校園、43歲唸研究所，去年終於拿到社工碩士、與講師證，現是兩岸三地熱門的殯葬禮儀、遺體修復業師，經常獲邀四處巡迴演講。

60年次的廖双台本是西裝師父家的么兒，上有4個兄姐，成長過程正值台灣經濟起飛，分明是少爺的命，卻因父親早逝逆轉了人生。

小學3年級他就開始打工，先是放學去包裝燈泡，升國中後平日晚上做米粉，寒、暑假就當燈泡廠的品管員。

但眼見高一半工半讀仍不足以讓他高枕無憂好好念書，1個學年才結束他就看破直接「棄學」，從此踏入餐飲業，一路從水吧調酒師轉戰到後場。當年新竹的20幾家中、西餐廳他都待過，也因此考取了中餐丙級技術士等執照。

那時候的廖双台苦怕了，急於翻轉人生，卻欠經驗和眼光，25歲投資失利欠下了1600多萬。相較有些人面對前述猶如天文數字的債務，不是腳底抹油、就是尋死的作法，他選擇「正面迎戰」！只因他不想讓當時年幼的1雙兒女復刻其童年。

為了還債，他先開洗車場當洗車工，接著兼擺攤賣玉米、蜜地瓜。後被債務逼得透不過氣，就「進軍」花市擺攤，再看準國人忌諱碰觸的殯葬禮儀工作，從打雜小弟應徵做起，一心：能賺多少是多少！

他用整整20年生聚教訓還清這筆債，最辛苦時曾連續3年身兼3份工作，每天斷斷續續頂多只睡3個小時。為了提神，他長期借助廉價咖啡、或香菸，雖然沒有爆肝，卻把一口好牙全搞爛，牙周病嚴重到上排牙齒全掉光都換成了假牙，下排也搖搖欲墜中。

「不能只看眼前！」這是他目前的心情，除了時刻提醒自己：當年就是只看眼前台灣股市長紅、成衣市場大好，才會躁進負債千萬。他也以此自勉：眼前的他雖不再是當年的吳下阿蒙，但也曾重摔、淒慘落魄過，所以千萬不要以眼前的弱勢低估任何人。

因此他感念失意中遇上的貴人們，包含他的大哥、帶他入門從事殯葬服務的大姐嚴秀娟，以及法醫楊敏昇。

也緣於前述經歷，廖双台重新站穩腳步後，其公司全部進用弱勢的社會邊緣人，當中有的是被家暴的外配、有的是學習遲緩者，就連更生人他也不排斥。

現在他不僅在業界有了一片天，還因工作認真獲得楊敏昇的肯定，成為楊敏昇發起「CRT（遺體修復）專業團隊」的花藝講師兼遺體修復助手，7年來默默一起替至少20名不幸驟逝於意外、災害、或因犯罪被傷害的往生者做遺體的修復，從中也間接修補家屬悲痛的心。

廖双台說，把他重新推回學校的就是所有殯葬業的同業們，因為這行近年服務越來越專業，競爭激烈下「不能人家都在往前走，只有我還在原地踏步！」

而加入楊敏昇前述修復遺體的團隊，經常跟國、內外人士交流殯葬禮儀和遺體修復的技巧，也間接讓廖双台體認到自己「還可以再進步」。

替往生者修復遺體，廖双台認同楊敏昇除了還往生者尊嚴、為家屬做悲傷輔導的概念外，更支持藉此讓這個服務的市場「行情」更明確！

原來他們除了對貧困弱勢家庭不取分文外，對其他往生遺體的修復一律視各別家庭狀況酌收，用意就是希望「透明」、和「標準」化這類市場所需的服務價格，一掃過去可以漫天喊價的沒道理。

他為了唸大學，用早年在餐飲業取得的中餐丙級技術士證照作為高職同等學力證明，先進入夜二技在職專班進修後再插大，最後取得私立玄奘大學的「生命禮儀系」學士學位。

後來雖一度曾想攻讀宗教所，從中了解傳統宗教對我國殯葬禮儀等的影響。但想到工作時幾度出現的新住民等弱勢家庭困境，他轉而改讀社工所，自我期許未來能否研究出具體的對策給予幫助。

因此他用關心新住民的社福政策角度，以「參加親職教育班對子女互動與學習成效探討」為題探討，不僅取得碩士學位，同年也取得教師證，成為玄奘大學宗教與文化學系的兼任業師。

這次他的人生再次發生了翻轉，只是動力不再來自無常的命運，卻是他自己力爭向上的力量！

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