玄奘大學澄清 未被教育部禁辦繼續教育、列管輔導

2019-03-04 16:48

［記者洪美秀／新竹報導］教育部去年年底公布全國大專校院107學年新生註冊率，全台159所大專院校中，扣除特殊性質的宗教學院，華梵大學、玄奘大學、明道大學、高苑科大、中州科大、南榮科大、崇右影藝科大、和春技術學院等8所大學連續2年註冊率未達6成，其中，南榮科大、和春技術學院和華梵大學，學生數低於3000人。

對此，教育部修正發布「專科以上學校辦理繼續教育辦法」，觸及6項情況之一的大學或技專校院，在被命令改善期間，不得辦理職業繼續教育。而6項情況包括：學校財務顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務運作；學校欠薪3個月以上或任意減薪；師資質量不符規定；教學品質被教育部查核為列管或未通過；全校學生人數未達3000人，且近兩年新生註冊率未達6成；違反私校法或相關法令情節嚴重，影響師生權益。

對此，被點名的玄奘大學，秘書室表示，玄大的財務運作正常，且全校學生達3000人以上，學校更持續投資教學設備與師資，維護並致力提升教學品質，並沒有前述6項情況，也沒有被教育部列管輔導情事。

由於正值大學個人申請招生期間，對媒體報導玄奘大學被教育部點名禁止辦理繼續教育或列管輔導等情況與事實不符，學校因此發聲明澄清。

玄奘大學強調，學校的教學及各項建設都有不錯表現，而學校推動的玄奘深耕計畫和多元升等及校務研究等，不但不輸他校，學校整體各項表現和競爭力在私校中也都有不錯的表現。

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