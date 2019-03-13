嘜擱燒了！新化回收場2年燒3次 環局：限期移除

2019-03-13 21:37

〔記者萬于甄／台南報導〕台南新化中山路一處資源回收場昨晚傳出火警，堆積如山的廢棄物冒出火光及陣陣濃煙，搶救迄今仍不斷悶燒，累壞消防人員；回收場2年來已燒3次，居民不勝其擾，台南市環保局獲報到場監控，初步將依空氣污染防制法、廢棄物清理法開單裁罰，同時監督業者限期移除。

據了解，新化這處資源暫置場前年2月也曾發生廢棄物火警，台南市消防局出動24輛消防車、警消100人次，搶救時間超過65個小時，火勢才完全熄滅，當時已讓附近民眾飽受空污之苦，如今又傳出火警，讓居民相當無奈，連打火弟兄也說：「別再燒了！」

消防人員說，回收場堆積大量廢棄物，高度達6、7層樓，內部火點難以攻擊，只能持續配合怪手深入挖掘搶救，但許多跡證也因而破壞，難以調查起火原因。

回收場不斷傳出火警，業者也感到無奈，認為屬於廢棄物「自燃」，今早趕緊調來怪手幫忙消防人員搶救。

消防局指出，每年2月至4月易發生大量廢棄物火警，從近年案例也可發現，許多資源回收場管理有待加強，廢棄物起火原因若非人為因素，多半恐因堆積種類多，長期蓄熱導致自燃，建議相關單位應落實平時的管理，加強取締非法的資源回收場，避免一再發生同樣案件，造成民眾持續暴露於嚴重污染的風險中。

環保局說，這處資源回收場並非首度發生廢棄物火警，這2年也陸續開單裁罰共計超過55萬，昨天又傳出火警，相關人員第一時間到場監控、蒐集事證，再依違反空污法、廢清法開單；土石方資源堆置處理場申請許可至本月20日到期，業者並未提出展延，後續會監督業者清理廢棄物，解決地方居民的困擾。

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