凱米颱風來襲指管去中心化 作戰區可分配兵力救災

國防部長顧立雄主持「凱米」颱風災防整備會議。（軍聞社）

2024/07/24 11:33

〔記者吳哲宇／台北報導〕因應「凱米」颱風來襲，國防部配合中央災害應變中心完成一級開設，國防部長顧立雄今日上午主持災防整備會議，指示各作戰區持續掌握颱風動態及雨量變化，完成災防整備工作，適時支援救災工作；參謀總長梅家樹上將則授權各作戰區指揮官演習和救災任務的兵力調配。

顧立雄表示，「凱米」颱風今明兩日影響台灣最劇，各單位應掌握時雨量變化、大雨特報及土石流警戒發布，主動關心潛勢區域，調整兵力於安全地點；同時加強營區內排水系統疏通等防颱措施，完成預置兵力編組、車輛機具整備。執行救災時，應首重官兵自身安全，妥慎規劃食宿等事宜。

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針對「漢光40號」演習實兵演練，參謀總長梅家樹上將表示，授權各作戰區指揮官，若單一縣市發生一般災害，採演習及災害救援任務併行方式執行；若災害地區超過2個（含）縣市，已造成人員傷亡或立即威脅，部隊須全力投入救災時，作戰區即終止演習，立即轉換協助地方災害救援任務。另若本、外島發生重大災害，危害程度超過2個（含）作戰區時，統裁部將宣布演習終止或暫停，國軍全面投入災害緊急救援任務。

國防部表示，因應「凱米」颱風威脅，國軍各作戰區23日起即視地區天候情形，以輔助狀況誘導各參演部隊返回駐地。後續漢光演習實兵演練，將以沙盤演練與兵棋為主，並完成災防預置兵力編組及機具整備，隨時待命投入救災任務。

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