林口交流道堵塞有解！「這出口」匝道禁止左轉5月上路

2019-03-12 14:17

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市林口區人口和汽機車量近年逐漸增加，交通打結也成當地一大問題。對此，新北、桃園兩市交通局繼先前第1階段交通號誌秒差和兩地交警勤務調整等措施，今早再度進行會勘，決議自5月起實施「林口交流道A南下出口匝道禁止左轉文化一路（公車除外）」，讓林口交流道塞車問題得以解除。

新北市長侯友宜與桃園市長鄭文燦上月12日舉行合作會議，將改善林口交流道周邊交通壅塞問題，新北市交通局長鍾鳴時與桃園市交通局長劉慶豐今早邀集高公局、國道警察局、林口及龜山區公所，以及交通大隊共同會勘。

鍾鳴時指出，林口交流道立體化改善工程因地理位置條件、機場捷運與五楊高架墩柱位置等工程限制，仍無法執行，因此第1階段先就交通號誌秒數調整，以及動線簡化等措施進行改善。

而根據交通局資料顯示，從林口A南出匝道的車流約有5成是要左轉桃園龜山文化一路，但因跨越橋道路車容量不足而造成車流回堵，甚至影響林口文化一路直行及進入北上匝道的車流；因此新北、桃園兩市交通局在今決定自5月起實施禁止左轉文化一路（公車除外）措施，原車流將改至文化二路口再行左轉，以紓解林口文化一路跨越橋直行和進入北上匝道的車流。

此外，新北市交通局也將全力強化林口地區公共運輸系統，包括協調桃捷和國道客運納入1280元定期票、增設快速公車轉運站等，以改善林口交流道塞車問題。

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