高雄月子中心遭爆拍嬰沐浴影片外傳 店家：前員工報復

高雄某月子中心遭投訴拍攝嬰兒沐浴影片並傳給員工男友，業者反駁是遭報復。（擷取自月子中心官網）

2024/04/13 16:06

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市某家月子中心遭離職員工投訴，指去年7月曾被學姊要求協助拍攝嬰兒沐浴、換尿布影片，稱要給男友學習觀看，事後越想越不對，詢問嬰兒母親知不知有此事，也曾反映給主管和社會局，但最後都不了了之；記者詢問該月子中心主管則回應，是離職員工自行拿手機拍攝，並指是與同事相處不睦報復。

針對該家月子中心遭投訴疑似外流嬰兒沐浴影片，高雄市衛生局指出，4月8日獲報，民眾指去年7月1日小夜班時，被嬰兒室的嬰兒照顧員指導學姊指使協助拍攝嬰兒沐浴影片一案，經查，該家月子中心的商業登記營業項目為「坐月子服務」，非高雄市合法立案之「產後護理機構」，僅能提供產婦生活照顧，如住宿、供餐、洗衣等服務，不能提供護理專業照護服務。

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對此，高市社會局表示，「經初步調查並未發現違反兒少法，也未發現散播情事。」後續如發現有利用兒少拍攝或錄製有害兒少身心健康影片等物品，依兒少法裁處６萬至60萬元罰鍰，並得公布姓名。

衛生局9日派員查察，該公司疑涉違反護理人員法，舉例如產婦有傷口要處理、產後評估惡露、宮縮等就會涉及專業的護理，或新生兒臍帶未脫落，因有傷口洗澡後容易感染，如有護理行為即違法或查其護理記錄使用專業術語等，而非一般普通生活照護，就會認定涉及護理專業行為，可處1.5萬元至15萬元不等。

另，反映事項是否有涉及兒童及少年福利與權益保障法等規定，將由權管機關社會局依法處理。

遭投訴的月子中心主管向本報表示，該名員工在機構工作不到1年，已於過年前自行離職，據他們調查了解，拍攝嬰兒沐浴、換尿布影片，是投訴員工的報復性行為，稱是該名員工自行用手機拍攝其他同事，卻反過來投訴是應學姊要求拍攝並到處投訴。

主管說，投訴人與同事間相處有嫌隙，疑似老闆娘曾買食物給大家吃，結果被投訴人扔掉，學姊去告訴老闆娘反遭投訴員工認為是「爪耙子（告密者）」，離職後四處投訴報復，他們也很困擾，其之前服務的單位也曾被投訴並反告該名員工妨害名譽。

至於該公司經衛生局調查只能提供「坐月子服務」，非高雄市合法立案之「產後護理機構」，主管表示，去年衛生局前去稽查被罰，主要是幫小朋友洗澡後因臍帶濕濕的，怕感染所以用棉花棒擦試，稽查人員說此行為違法，被罰1萬5000元，但當場詢問稽查人員要如何處理，也未獲回應，他們也一直在努力申請合法的「產後護理機構」，期間也花了數百萬元針對如斜坡不友善、加裝鐵梯等工程改善，現在還在努力中。

衛生局人員曾前往該月子中心稽查，發現有相關產後護理行為而開罰。（高雄市衛生局提供）

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