十八尖山公園百年賞花活動後季節性草花死一片 曾資程批浪費公帑

新竹市十八尖山公園百年賞花活動後，季節性草花已枯死一片，市議員曾資程批市府基本維護工作不做，種季節性的草花除浪費公帑，也對十八尖山的環境無助益。（記者洪美秀攝）

2024/04/13 16:04

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府3月底舉辦十八尖山公園百年賞花活動，短短2天活動佈置長數十公尺的草花圃，鮮豔多彩的草花確實賞心悅目，但有讀者及登山健行民眾近期到十八尖山運動時，看到原本花花綠綠的草花已枯死一大半，感嘆舉辦一次性的活動對十八尖山的景觀並無助益，花這麼多經費，不到1個月就可能都要挖掉，倒不如多撥點維護經費保養公園設施，提供自然的環境供市民休閒之用。

市議員曾資程表示，接獲市民陳情後到十八尖山了解，發現狀況確如鄉親所言，十八尖山本來就是自然的登山環境，市府硬要種些季節性的草花做佈置，頂多只是拍拍照的觀賞花，對整體自然環境並無益處，且這些季節性草花不是十八尖山的原生植物，只為配合活動栽植，就是浪費公帑，他也提醒市府不要好大喜功，只做表面功夫，應做扎根的基礎建設維護。

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城銷處表示，此次辦理十八尖山活動，延續往年經驗與作法，整理入口部分區塊，並鋪植應景草花，讓民眾可欣賞多樣繽紛的花卉。另市府也規劃桂花區、杜鵑區等常年性花種，拉長景觀欣賞期間，並配合十八尖山的生態。

有關環境維護與設施修繕也都持續進行，以提供市民或登山民眾更舒適的休憩公園環境。 另花蓮強震後，獲報十八尖山梅花亭受到影響，出現部分裂痕，已派員與廠商勘查，為維護民眾安全，已在涼亭入口處先拉起警示帶，若有受地震影響，也會儘速修繕。

曾資程提到，十八尖山號稱竹市的母親山，物種多元生態景觀豐富，本來就是市民日常休憩的好地方，只要環境維護的清爽，各項設施正常使用沒有安全疑慮，市民就會非常的有感，但這些草花植栽未必有助十八尖山景觀美化，市府根本搞錯方向。

此外，花蓮強震後，十八尖山梅花亭已出現嚴重裂紋，且停車場的牆壁也出現各種裂痕，再加上枯葉雜草全塞滿排水溝，這些應維護的基礎設施不做，卻投入大筆經費做季節性植栽，曾資程批市府未用心市政已讓市民沒有期待。

新竹市十八尖山公園百年賞花活動後，季節性草花已枯死一片，市議員曾資程批市府基本維護工作不做，種季節性的草花除浪費公帑，也對十八尖山的環境無助益。（記者洪美秀攝）

新竹市十八尖山公園百年賞花活動後，季節性草花死一片，市議員曾資程批市府基本維護工作不做，種季節性的草花除浪費公帑，也對十八尖山的環境無助益。（記者洪美秀攝）

新竹市十八尖山公園百年賞花活動後，季節性草花已枯死一片，市議員曾資程批市府基本維護工作不做，像停車場已出現牆壁裂紋及破損，就連枯葉也塞滿排水溝，這些基礎的維護措施不做，卻只做表面功夫。（記者洪美秀攝）

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