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花蓮自由行補助累計9萬房、 9000萬元 觀光署：有感受到加溫了

觀光署說，花蓮觀光有慢慢加溫。圖為花蓮車站。（記者吳亮儀攝）

觀光署說，花蓮觀光有慢慢加溫。圖為花蓮車站。（記者吳亮儀攝）

2024/07/17 16:19

〔記者吳亮儀／台北報導〕因應0403花蓮大地震，政府6月起補助民眾到花蓮自由行、平日每房補助1000元；根據交通部觀光署統計，目前已補助了約9萬房、約9000萬元，「有感受到加溫了，還有越南有3架包機要到花蓮旅遊」。

觀光署今天（17日）舉行大鵬灣觀光遊戲設施促參招商，副署長林信任受訪時被問及此事，他說，統計到昨天止，自由行的住房統計有超過9萬間房的申請，等於約9000萬的補助，而且每天有慢慢增加的趨勢。

林信任說，除了自由行，花蓮加上台東的團客共有136團提出申請，「有感受到加溫的現象」，之後還是會持續推動。花蓮在6月的訂房率約25％，台東達3成以上，他說，花蓮和台東都陸續有舉辦一些活動，創造更多誘因和吸引旅客，拉高住房率。

林信任說，就宜蘭、花蓮和台東來看，對花蓮的補助和行銷力道都是最強的，但要提高國人對於去花蓮旅遊的意願仍需更努力。他也指出，本月5日已有從越南包機到花蓮的國際客，8月和9月也各有越南旅客包機到花蓮旅遊、每架約200人，另台東也確定有越南包機將帶來國際客。

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