花蓮強震》十八尖山梅花亭也龜裂 議員籲竹市府總體檢公共設施

花蓮0403地震後，新竹市十八尖山梅花亭有部分連接處出現裂縫，市議員黃文政呼籲市府應趕緊針對公共設施安全進行總體檢。（黃文政提供）

2024/04/11 14:37

〔記者洪美秀／新竹報導〕花蓮0403地震後，新竹市雖震度5，但仍有許多輕微的災情，市議員黃文政接獲民眾陳情指出，地震過後，十八尖山也有部分公共設施受到影響，像梅花亭等建物出現多處龜裂及裂紋，狀況比以往更甚，擔心該建物受此次地震外力影響有損及內部結構之虞。他也呼籲市府應針對公共設施進行結構安全總體檢，除學校及公共建設外，更應針對老舊的建物及公共設施進行總體檢，以維市民安全。

黃文政說，十八尖山平日登山人潮眾多，涼亭是民眾安歇休憩賞景之處，安全問題更需立即重視，他已通報市府相關單位針對十八尖山的各處涼亭及公共設施進行通盤檢查，務必保障市民安全。

請繼續往下閱讀...

另有讀者也反映新竹市鐵道藝術村從光復路往民權路的地下道附近，也出現招牌及字體掉落的情形，這些都是在地震後應進行的設施安全總體檢，顯然市府做得不夠仔細，另市府內的部分滅火器的消防設備及告示牌字體，都出現字體脫落情形，顯示市府公務體系的巡檢排查不夠落實，才會導致各種狀況百出。

市府城銷處表示，今天獲報後就隨即派員前往勘查，經現場初步判斷，可能是此次0403地震造成，考量該處水泥涼亭有龜裂狀況，擔心結構受到影響，為維護民眾安全，城銷處已於涼亭入口處先拉起警示帶，避免登山民眾進入；同時通知設計監造廠商前往勘驗，將儘速完成修繕。

文化局及行政處也表示，會進行相關的公共設施總體檢，只要發現有問題或接獲通報，會立即處理及修繕維護。

花蓮0403地震後，新竹市十八尖山梅花亭有部分連接處出現裂縫，市議員黃文政呼籲市府應趕緊針對公共設施安全進行總體檢。（記者洪美秀攝）

花蓮0403地震後，新竹市十八尖山梅花亭有部分連接處出現裂縫，市議員黃文政呼籲市府應趕緊針對公共設施安全進行總體檢。（黃文政提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法