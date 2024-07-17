陳其邁視察全年無休「OPS」 估2028工業管線可少111公里

OPS向陳其邁簡報管線管理系統與維運管理平台功能。（記者王榮祥翻攝）

2024/07/17 16:21

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁今前往全年無休的管線安全辦公室（OPS）辦公室視察，慰勞也感謝OPS團隊為城市安全把關；經發局則表示，2028年起工業管線收費總長度預估可再減少111公里（目前932公里）。

陳其邁指出，高雄過去配合國家經濟政策發展，由市民承擔著工業管線的潛在風險，自事件發生後市府致力爭取資源，建立完善管理監測體制，頒布實施相關法令並成立管線安全辦公室（OPS），全年365天24小時全時段監控管線安全並隨時應變。

請繼續往下閱讀...

他提到市府近年也積極引入大數據管理、人工智慧（AI）技術，推動「智慧石化」，目前所有在市區的既有工業管線均已完整建立「3D管線路徑數據圖資系統」，包含X-Y-Z 軸3D管線路徑的完整數據，強化偵測、應變與決策速度；每年也針對業者辦理管線維運查核、教育訓練及災害防救演練。

陳其邁表示，未來除智慧石化的推動，長期規劃將配合亞洲新灣區開發，包含中油前鎮儲運所遷移、高雄港洲際二期開發，期望經由石化產業移轉，盡量減少既有工業管線數量或將其遷離人口稠密區域，保障高雄市的城市安全。

高市經發局說明，市府氣爆後陸續頒布高雄市既有工業管線管理自治條例、高雄市既有工業管線管理維護辦法、高雄市既有工業管線監理檢查費收費辦法，並成立專責辦公室辦理「高雄市既有工業管線監理檢查及防災應變計畫」，審核管線業者提送管線維運計畫與成果報告、遷改與變更輸送物質等申請案件作業。

每年更針對14家管線業者定期維運查核及教育訓練，並不定期進行日間與夜間的管線事故緊急應變演練測試等，累計辦理53場次；管線安全辦公室（OPS）自2015年8月1日成立以來，始終維持全年365天24小時不間斷地值勤，執行包含查證管線圖資、與管線業者保持聯繫，洩漏事故至現場處置及應變等任務。

經發局表示，未來配合國家政策，進行高雄港洲際二期、石化工業區長期佈局，加上亞洲新灣區開發，預計2028年起相關業者配合辦理管線停用與遷改，工業管線收費總長度預計可減少111公里（目前932公里），管線行經之里可減少82個、約減少50.9%，潛在受影響人數減少35萬人以上，對整個城市發展與居民安全有極正面的重大影響。

陳其邁偕同經發局長廖泰翔視察全年無休的「OPS」，感謝同仁為城市安全把關。（記者王榮祥翻攝）

三維圖資涵蓋地上建物立體模型，可協助使用者在三維場景中迅速掌握管線相對應之空間感，判斷周邊的影響性與最佳之應變路線。（記者王榮祥翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法