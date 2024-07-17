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愛沙尼亞青年訪鹿草 彩繪稻殼畫認識稻米產業

友酵農場負責人許正寶（左二）及永慶高中二年級青年大使團團長許弼荏（左一）帶領Kirke體驗彩繪稻殼畫。（記者林宜樟攝）

友酵農場負責人許正寶（左二）及永慶高中二年級青年大使團團長許弼荏（左一）帶領Kirke體驗彩繪稻殼畫。（記者林宜樟攝）

2024/07/17 16:23

〔記者林宜樟／嘉義報導〕中華民國四健協會及嘉義縣農會安排國際青年交流訪問，來自愛沙尼亞的草根代表Kirke Reier今天由鹿草鄉農會接待，到艾美筑植物萃取工坊製作香皂、到友酵農場認識稻米及製作彩色稻殼畫，拓展農村外交，讓來自歐洲的青年深度體驗鹿草文化與特色。

農會四健會為具文化教育意義及相互技能、智能共同學習成長的組織，愛沙尼亞大學生Kirke最近由縣農會安排在各鄉鎮市農會參訪，由太保市農會接待住宿。

今天下午Kirke到友酵農場認識稻米產業，負責人許正寶講述稻米的生命過程、操作精米機，永慶高中二年級青年大使團團長許弼荏協助翻譯，嘉義高工化工科學生許兆宏教導藍晒創作，引導Kirke體驗學習稻米的文化，從碾製稻米到米食製作及彩繪稻殼畫的創作，了解台灣稻米產業，推廣食農教育到國際。許弼荏說，學校會有外賓來訪，青年大使負責接待，從中訓練英文口說，也增強表達能力。

愛沙尼亞並無種稻，本身學習農業技術的Kirke到農場瞭解後大開眼界，她說，在參訪過程中對於能將稻殼運用在教孩童藝術創作，進而瞭解稻米的知識及應用，收穫良多。

鹿草鄉農會總幹事陳健平表示，藉由鹿草文化及食農教育，讓更多國外青年了解鹿草、認識鹿草，將在地文化特色推展到國際。

許正寶利用稻殼及食用色素推廣彩繪稻殼藝術創作。（記者林宜樟攝）

許正寶利用稻殼及食用色素推廣彩繪稻殼藝術創作。（記者林宜樟攝）

永慶高中二年級青年大使團團長許弼荏協助翻譯，用英文說明稻米產業。（記者林宜樟攝）

永慶高中二年級青年大使團團長許弼荏協助翻譯，用英文說明稻米產業。（記者林宜樟攝）

嘉義高工化工科學生許兆宏教導藍晒創作。（記者林宜樟攝）

嘉義高工化工科學生許兆宏教導藍晒創作。（記者林宜樟攝）

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