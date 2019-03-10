外籍看護講電話邊推輪椅 98歲長者腳趾活生生磨爛

2019-03-10 17:12

〔即時新聞／綜合報導〕1名高齡98歲、坐著輪椅的爺爺近期內被外籍看護推至公園遊憩，不料回家後卻被發現腳趾骨被磨去大半，腳趾頭支離破碎、鮮血四溢，驚悚的景象令家屬感到相當離譜，怒批看護都在講電話、聽音樂沒留心長者，網友也相當憤怒。

家屬將爺爺腳的模樣拍照，連同X光片上傳至臉書社團「爆怨公社」，當中能見該位長者的右腳趾頭全數磨破，骨頭也受損，X光片顯示，腳趾骨均有損傷，家屬表示，外籍看護將爺爺推去公園，卻在返家途中「習慣一直戴耳機聽音樂」，完全沒察覺老人家的腳都磨地了，是旁人目擊趕緊出聲提醒。

家屬表示，目前爺爺已住院治療，但還是相當不解地想問「到底要怎樣才能弄成這樣，垃圾！」雖說老人家的末梢神經可能因年紀關係「比較沒知覺」，但該名外籍看護「是眼睛瞎看不到地上都是血嗎？」、「地上都是血你馬的眼睛瞎了嗎？因為外勞在聽音樂，講電話很開心，根本沒看地上才會連骨頭都磨掉了！」。

網友們看見爺爺的傷勢均感到相當誇張，紛紛建議家屬將外籍看護解雇，也有網友認為

「我的媽啊」、「外勞（移）太不小心了」、「這要提告了，絕不能遣送回國這麼簡單」、「好像恐怖片，希望趕快康復」、「外勞（移）太不盡心了」、「有些外籍看護真的很誇張，應該要給他們一些懲罰！」。

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