影印不付錢！店員要求收回 客竟稱「機密文件」拒絕

2019-03-08 12:13

〔即時新聞／綜合報導〕竟然還有這招？一名超商店員遇到客人反映影印呈現的品質不良，店員要求收回列印的紙張，客人堅稱這是「機密文件」不能給，但又不願付錢，店員最後只好無奈請客人支付一半的費用，沒想到事後竟被客人投訴。

「這位小姐！妳明明就是就是＂不想付錢＂」，有網友到臉書社團「爆怨公社」透露，客人影印完10張文件後，到了櫃台向店員聲稱影印品質有問題，不願意付30元，店員要求收回影印的紙張，客人竟說這是「機密文件」，不能被拿走，雙方爭執不休，最後店員無奈只好退一步，用「拜託」的方式，請客人和他一人出一半的錢。

「結果妳給我去客訴我們＂態度不好＂」，沒想到事後客人竟還跑去客訴，讓原PO超傻眼，氣憤直呼，「Hello，小姐，以後請妳去別的地方印「機密文件」！我這邊無法滿足妳的需求！」

網友看完紛紛留言，「30元要用募款麼（嗎）」、「印之前本來就要先印一張試試看結果可不可行？沒試就全印的結果當然就是自己買單，這種事不管是在哪印都一樣，使用者付費」、「連個列印的機器都沒有的公司，會有啥機密文件」、「機密文件拿到超商列印？X！你媽的雞好蜜喔」、「當下拿來畫上兩刀，放在旁邊你有機密、我有規矩」。

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