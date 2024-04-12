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山區震後太危險！全家在「阿嬤家三合院」露營 絕美仙照曝光

絕美露營照曝光後，不少網友羨慕說，「太羨慕這個營地了」。（圖截取自「露營公社」臉書）

絕美露營照曝光後，不少網友羨慕說，「太羨慕這個營地了」。（圖截取自「露營公社」臉書）

2024/04/12 19:55

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮強震後餘震不斷，有網友發文說，原先計畫好清明連假家族旅遊要到山區露營，卻因地震不得不改變行程，網友突發奇想，在阿嬤家的三合院露營，超放鬆絕美露營照曝光，引起網友熱烈討論，笑喊「這是新開的憨孫露營區嗎」？

網友在臉書社團「露營公社」分享，原定清明連假家族旅遊要到山區露營，卻因花蓮強震，擔心餘震不斷，到山區過於危險，殊不知網友突發奇想，決定將露營辦在「阿嬤家的三合院」。不過，網友也分享阿嬤不理解問他，「憨孫阿，裡面那麼多房間不睏，要睏外面……」，原PO則笑回，「阿嬤你不懂啦，這就是露營魂」。

絕美露營照曝光後，引起網友們熱烈討論，「好可愛的家族」、「阿嬤的冰箱可能更有故事……」、「這感覺很不錯！新露營區：阿嬤家的三合院」、「阿嬤：有房子不住，真不知道年輕人在想什麼」、「這是新開的「憨孫露營區」嗎」、「阿嬤發現叫大家回來的方法了」。

更有其他網友分享，每年除夕夜吃團圓飯，也像原PO一樣會在三合院內搭帳篷，更抒發心情說，「兄弟姐妹都回來吃飯，大大小小都把露營裝備擺上，家裡老人家很開心的」。

網友因為強震後到山區太危院，決定在阿嬤家三合院露營。（圖擷取自「露營公社」臉書）

網友因為強震後到山區太危院，決定在阿嬤家三合院露營。（圖擷取自「露營公社」臉書）

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