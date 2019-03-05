居家清潔卻碰上這可怕場景 他崩潰：沒賺錢還要看醫生

2019-03-05 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕一名從事居家清潔工作的網友在臉書抱怨，碰到一間屋內都是跳蚤的房子，但是屋主卻沒有事先告知，讓他被咬的全身都是，崩潰「沒賺到錢還要花錢看醫生」。

一名網友在臉書「爆怨公社」PO出數張圖片表示，「居家清潔第一次遇到這種的客戶，房子裡幾萬隻的跳蚤不先叫除蟲的來，只想省錢害人受害，重點，有蟲還不說....有蟲還不說....有蟲還不說。」

該網友指出，這名屋主只叫清潔人員進屋，但自己卻直接拍拍屁股走人，直呼第一次看到這種情況。從照片中可見，該網友全身上下都被跳蚤叮咬，讓他崩潰的說，「真的是王八蛋，沒賺到錢還要花錢看醫生，到底有沒有良心啊！」

照片曝光震驚許多網友，紛紛留言「真是太惡劣了！沒有先除蟲，還導致清潔人員"另類工傷"這樣可以跟對方索賠醫藥費吧？」、「太誇張了」、「密集恐懼症發作」、「天啊！這幾天會癢到難睡了吧！真是辛苦你們了」、「看到照片全身起雞皮疙瘩，好沒良心喔」。

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