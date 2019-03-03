省很大？找新祕表示「試妝」 下午直接宴客結婚

2019-03-03 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕一名新娘秘書抱怨，自身工作辛苦、常遇到客人愛比價外，還遇到有組客人指定要試妝，新祕卻發現，該組客人當天下午直接帶妝宴客結婚，讓她覺得不被尊重。

該名新祕在臉書社團「爆怨公社」PO文，表示這次遇到的客人，一開始便指定要試妝，試妝時還說「我眼睛要幫我調整到最大最有神，因為我覺得自己長得不錯，但是想要更好點」，還將她的先生也拉來試妝。試妝後客人付了試妝費，表明「還要回去考慮一下」，然而新祕卻透過共同朋友的臉書，發現這組客人下午帶妝結婚，還宴請30幾桌，讓她大嘆「有需要這樣欺負人嗎？」因為單妝和試妝，收取的費用價格相差極大。

新祕補充，服務業十分辛苦，常遇到客人比價，如果達不到對方的預算要求，還會被嗆：「跩什麼，比你便宜的一堆。」她說，他們把客人當家人看待，希望客人也將心比心。

其他網友覺得這名新娘十分誇張，留言轟：「以後試妝應該試半張臉」、「說自己長得不錯，但這種人不管長相還是內心都很醜陋」、「去新娘的貼文底下留言『今天試妝成果還滿意嗎？』」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/