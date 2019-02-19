超幸運！ 她收到特殊連號鈔票 網友驚呼：發大財啦！

2019-02-19 21:27

〔即時新聞／綜合報導〕1名女網友昨（18日）在臉書po文分享，從顧客那拿到1張特殊的500元鈔票，仔細看右上方的編號，除了英文字母外，數字六碼都是7，讓她忍不住大讚「太帥了！」，其他網友也感到驚訝與羨慕。

這名女網友在「爆怨公社」貼出1張照片，只見照片中看似平凡的500元鈔票，右上角編號為「JQ777777VA」，但鈔票出現數字一樣的機率不高，讓原po不禁擔心是否為假鈔，便拿店裡的驗鈔機檢查，確認後是真鈔，讓原po驚呼「百年難得一見」、「777777太帥了」。

許多網友看到照片都感到羨慕，認為特殊連號鈔票非常稀有，留言「好好收藏，保證增值。」、「一般都會被行員抽起來」「來台灣銀行投標，可能可以炒到萬元吧。」、「居然會流通到市面上來？不是都會被抽走嗎？」、「你發大財啦！」

也有網友表示有類似的收藏，「我有一張157777的100元這樣有保值嗎？」、「我有這一張欸！012345」、「2000元 568888」、「我有一張差一點就全8了」。

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