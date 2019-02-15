同事請人代領開工紅包又怕調包 默默問金額讓他好無言

2019-02-15 16:12

〔即時新聞／綜合報導〕好心代領還要被懷疑，實在有夠衰！一名男網友的同事突然問他，「開工紅包多少」，讓他頓時感到困惑，原來是這名同事開工當天沒去，請其他同事代領，又怕紅包被調包，才想問男網友確認紅包金額，男網友得知後超無言。

這名男網友到臉書社團「爆怨公社」貼出LINE截圖，同事劈頭就問原PO，「開工紅包多少？」原PO一頭霧水回應，「幹嘛你沒有嗎？」同事才說，原來他當天沒到公司，就請其他同事幫他代領開工紅包，但又怕紅包被同事調包，才會詢問原PO想確認紅包金額，原PO看了超無言，無奈地說，「有時候真的很不想回他話...礙於又是同事又是學長...有時候真的很煩」。

網友看完紛紛留言，「開工紅包要在場才有，沒去拿什麼紅包，麻煩人家就算了，還懷疑有沒有掉包」、「人沒到還能領開工紅包也太誇張了吧！真的是貪又懶得去開工，還問紅包多少很瞎」、「怕被調包就不要請人幫忙拿，朋友同事這樣在一起真的很糟糕」、「他是被多少人傷害過？還是有被害妄想症」、「你就跟他說是發支票，價格要自己寫，叫他去跟老闆領」。

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