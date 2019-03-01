大卡車「行動佛殿」開進台灣燈會 發送「美鈔發財金」

2019-03-01 20:19

〔記者陳彥廷／屏東報導〕］台灣燈會大獲好「屏」，全台唯一一輛「行動佛殿車」也開進主燈區，在原有卡丁車賽道旁「開展」，與宗教燈區的宮廟比美，發放1美元紀念幣，位置雖較為偏僻，仍引來人潮大排長龍，想爭睹全台唯一的「行動佛殿」。

世界佛教正心會文殊院行動佛殿2月15日就進駐大鵬灣，每天限量發送金豬燈籠，供不應求，至今已發出上萬個，目前仍一燈難求，現在只好聯絡廠商追加趕製6000個。

世界佛教正心會以17頓大卡車改裝、打造世界第一輛行動佛殿，去年6月開始由台北到南台灣環島祈福，第30站來到屏東大鵬灣參加台灣燈會，法會現場布置西遊記花燈，一旁有佛教轉經輪、祈福鑼等應景佛教文物，非常吸睛。

台灣燈會主燈區內的宗教燈區有車城福安宮發放金元寶、玉皇宮打卡送老鷹以及東隆宮祭改等，都是非常特別活動；行動佛殿則是「真鈔當紀念幣」，今天及明天晚上6點到8點發放美金1元「喬治．華盛頓」現鈔

世界佛教正心會文殊院說，加持大眾的「美金發財金」，希望眾生都能增長福報開敷智慧，現場憑卷按讚後每人限領1份，數量有限，發完為止！

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