全民瘋燈會！ 網友用心整理面對百萬人潮賞燈攻略

2019-03-01 13:53

〔記者李立法／屏東報導〕台灣燈會人潮爆棚，有網友昨天衝出167萬人次的大鵬灣會場後，用心整理出面對228連假百萬人潮賞燈攻略，包括隨身裝備、攜帶的藥品及離場等貼心建議，並呼籲民眾當個有格的旅人，內容po上網後，鄉民覺得實用，紛紛熱情按讚。

陳姓網友指出，昨日有幸成為167萬人中的小人頭，晚上回到家後仍密切注意每個進園親朋好友的返家動態，整理一份觀察報告給這3天連假還要衝燈會的朋友們參考。

（裝備）

會場炎熱加上人擠人，身陷在人潮中，別讓自己懊悔穿著。

1、短袖、包內放薄外套。

2、帶帽、身上至少2瓶水。

3、帶傘、但到人潮中要收起來避免傷人。

4、小電扇或手拿扇，有些時段沒風很可怕。

5、野餐墊、輕巧折疊椅，尤其是一早進園的家庭，找空曠有蔭處休息有必要。

6、雙肩背包、著布鞋較好走，亦不會被踩傷。

7、小毛巾，必要時弄濕擦臉降温轉換心情。

（帶父母與幼童者）

1、考量腳力，可不看無人機，早早19：00就撤退。

2、如要看20：06無人機，那就要有等百萬人潮疏散的耐心，不要把煩躁疲憊驚慌的情緒發洩在工作志工的身上，當個有格旅人。

3、無人機全園區都能看到，並不需要擠到主舞台區，別學人攀牆爬樹甚至於高踩破壞作品，那些失格旅人會被其它人拍照上傳評斷的。

4、如想透氣，主舞台後還有賽車道，空氣較舒服，可短暫喘息。

5、孩童們的不適一定要正視，醫療區與服務台可以讓你求助。

6、帶父母的。請務必確認父母知道接駁點的氣球顏色，避免走散後老人家無法正確向服務志工表達。並保持父母手機暢通。

7、帶孩子的，幫孩子別上名牌，寫上您的聯絡電話，並要孩子認得行動服務塞格威的裝扮，必要時求助。

8、有時貪便捷，從燈區草叢跨過，除了是不良示範外，亦容易引起燈泡破裂，引發觸電或電線走火，請務必繞一下，別讓大家手上的鏡頭對準你。

（如廁與抽煙）

1、拿到手冊就好好看廁所的方位，看到廁所就別錯過，不要讓孩子隨地便溺，還要人體諒幼童無法久忍。許多有帶寵物的遊客都有幫寵物帶尿墊了，更何況你是人類。

2、抽菸有設抽菸區，其實人多天氣熱，必然會想抽菸舒緩壓力，有鑑於福安宮燈區失火事因，再次提醒週遭的菸君子，多走幾步路到指定處抽菸，保障燈區所有人安全是很重要的事。

（疏運）

1、切記，疏散一定會等，所以行動電源飽足、準備甜食緩解同行人壓力，幼童可準備小玩具打發長時間的等候焦慮。

2、行走於路肩做為回程攻略的朋友，要穿著亮眼的衣服，讓開車的人好發現您的存在，千萬別團聚併排移動，非常危險。

3、任何接駁點都是攻略，主要差別在進出時間罷了，所以要耐住脾氣有耐心，一定可以發現週遭等候的人都是有素養的人。

（備用藥物）

1、止痛藥

2、口罩

3、薄荷油等醒腦香氛

4、蚊蟲咬傷藥

5、痠痛藥布或肌肉噴藥

（最後）

依舊要請大家多給志工與會場人員打氣加油與體諒，不是準備不週，是精彩可期到訪園人數爆量，能在20：10無人機表演後，不斷疏運園區內近百萬遊客，只求平安，求大家高抬貴手，把脾氣留在家中，相信這是台灣首見短期疏散近百萬人潮的首例，讓大家在這場盛宴中，獲得免費的身心靈感官饗宴，當個有格旅人，屏東最美的風景不止是志工，也包括了身為遊客的你我。

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