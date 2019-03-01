宗教燈區「仙拚仙」！ 東港七角頭神轎進駐台灣燈會

2019-03-01 15:27

［記者陳彥廷／屏東報導］台灣燈會邁入最後連假，宗教燈區的規模已堪稱「仙拚仙」，除日前有宮廟「旺到發爐」外，東港東隆宮展現地主氣勢，在地七角頭的七頂神轎，排除萬難移入燈區內，再展無形文化資源「東港迎王」的風華。

車城福安宮發放的「金元寶紀念幣」，是目前燈會最夯小物，不定期發放是引來不少人排隊，加上鑽轎腳的活動，引發用盆栽排隊亂象，但人氣旺旺旺。

東港東隆宮日前雖悄悄邀請溫王爺金身坐鎮大鵬灣的制高點，但為讓燈區部分能有讓更多民眾體驗溫王威儀，日前再請出1尊溫王金身到場坐鎮，更把東隆宮經典的「祭改」儀式移師現場，遊客就能親自前來改運。

位列國家無形文化資產的「東港迎王」，東港地方為讓更多民眾體驗這個深具文化傳承、遵襲古禮的民俗宗教活動，日前再出動去年戊戌正科所由東港七角頭埔仔角、 頂中街、下頭角、崙仔頂角、頂頭角、安海街及下中街，出動各自的「大輦」迎請神尊出門到場展示。

七角頭及東隆宮的成員都說，迎王是地方最重要的民俗盛事，雖然下一科迎王還要再2年，但仍是希望民眾前來體會東港的民俗盛事。

高雄遊客阿加指出，他看過高雄的金銀河宗教燈區，對同樣都有參展的單位，納悶為何會有落差。

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