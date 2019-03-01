人潮車潮爆棚！台灣燈會接駁到凌晨近2點

2019-03-01 07:48

〔記者羅欣貞／屏東報導〕人潮實在多到誇張，台灣燈會昨天（28日）連假首日，湧進167萬人入園，900輛接駁車雖以最快速度穿梭，仍然直到今天（1日）凌晨1點51分，才送最後一位旅客上車；縣長潘孟安凌晨2點在臉書表示，和團隊漏夜開會，檢討因應措施，今早會和民眾報告最新作為。

縣府統計，昨天（28日）單日入園人次達167萬人，試營運至今已達836萬人，突破原本觀光局預估的800萬人次。也因人潮爆量，儘管已緊急調派近900輛客運接駁車，但昨下午5點時，規劃的2萬輛停車格已爆滿，潮州、林邊火車站加開的所有列車全部爆棚，周邊道路也均被民眾的車輛塞滿，導致接駁車輛一時難以動彈，造成民眾久候，影響賞燈品質，忍不住抱怨。

縣長潘孟安今凌晨除了在臉書致歉「對不起，我們做得不夠快」，也在最後一位遊客上車後，再發文指出「留車不留人，1:51確認最後一位旅客上車」。

縣府並緊急協助台鐵加開列車，同時於屏東縣政府LINE群組公佈「2019台灣燈會在屏東最新交通資訊：【3月1日北上末班車資訊】1.潮州北上新左營區快00:40發車。2.潮州北上台南自強號01:15發車。（3/1增開），強調火車會等接駁末班車，請各位民眾安心。

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