台灣燈會單日湧167萬人潮！ 潘孟安幕僚曝成功關鍵

2019-03-01 13:43

〔即時新聞／綜合報導〕台灣燈會今年在屏東舉辦，228連假的第1天就湧入破紀錄的167萬人次，為屏東縣人口2倍之多，累計入園人次更已超過836萬。這次活動「回客率」超高，台灣燈會辦公室主任黃建嘉透露，甚至有人7次入園，而成功的關鍵原因就是「貫徹執行」。

台灣燈會30週年在國境之南舉辦，也是屏東縣首次主辦燈會，從人潮就可以看出此次燈會口碑極佳，2月28日當天湧入逾167萬人次，導致到隔日凌晨2點才疏運完畢。屏東縣長潘孟安特別錄製影片致歉，表示無論多晚，一定會將民眾送回家，民眾的不滿、怨言、怒火，縣府都聽到了。

對於這次台灣燈會回客率超高，黃建嘉先前在臉書上表示，該做什麼不難，但怎麼做就難了，無論是取得共識的、還是獨斷拍板的，最重要的是「貫徹執行」，這是維護品質最重要的關鍵，也是最容易得罪人的關卡。黃建嘉也說，「這跟我的幾任老闆，都不是吃素的善男信女有關吧。」

另外對於無法即時疏散的人群的原因，黃建嘉指出，由於城際運輸部分如高鐵站的「燈會專線」及高捷機楊線所增開的「0619」線因為路線長，加上平面道路上還有原本228的連假車潮，還有遊覽車及屏東客運發生迴轉時的小擦撞，導致壅塞時間拉長。黃建嘉說，上述說明是原因，但絕不會當作藉口，一定會再迅速調整動線，儘早疏運完畢。

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