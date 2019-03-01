台灣燈會人潮接駁到深夜2點 將增派40輛車疏運

2019-03-01 13:16

［記者陳彥廷／屏東報導］台灣燈會在屏東，主燈區大鵬灣昨天湧入逾167萬人次，加上公路總局從高雄小港機場、新左營高鐵往返大鵬灣的城際運輸線運能不足，導致南轉及西轉直到近凌晨2點才疏運完畢，引發民眾反彈，屏東縣長潘孟安今天凌晨錄製影片致歉，縣政府早上召開記者會，說明動線及車輛調派將再做調整，將增派至少40輛接駁車。

屏東縣政府台灣燈會辦公室（簡稱燈辦）主任黃建嘉指出，昨天最晚收班為南轉運站，直到今晨1點50分才疏運完畢。

黃建嘉並再度向大眾致歉，感謝民眾對台灣燈會的支持，他說，昨天人潮實在太多外，雖然接駁車也增調近900輛，仍無法即時疏運，讓民眾等待太久，向民眾致歉。

黃建嘉表示，昨天接駁車無法即時疏運的原因，係因城際運輸部分如高鐵站的「燈會專線」及高捷機楊線所增開的「0619」線因為路線長、時間達75分鐘，加上平面道路上還有原本228的連假車潮，導致壅塞時間再拉長，引發民怨。

黃建嘉說，為排解排隊民怨，縣內運輸部分的接駁車，就已調派到南轉及西轉供高鐵站及小港機場站使用，也因此讓其他線的旅客運能減少。至於遊覽車及屏東客運發生迴轉時的小擦撞，雖是虛驚一場，卻仍佔據車道，但也希望民眾體諒司機想儘速進入轉運站的心情，他並強調，以上的說明「是原因，但絕不會當作藉口」，一定會再迅速調整動線，儘早疏運完畢。

燈辦副主任黃國維表示，昨天除了人潮爆，環灣道路的動線也因為民眾從環灣道路外，隨意跨越沒有斑馬線的區域，導致連遊覽車也回堵，一度動彈不得，他強調，今天將增派志工及警力，要求民眾「一定要經斑馬線」進園區，請民眾配合，若是貪圖方便從非斑馬線處穿越車道，除造成自身人身安全危險，更會阻擋遊覽車進出，連鎖一回堵，將導致遊覽車動彈不得。

高雄區監理站副所長李瑞銘則說，昨天人潮實在太多，今天將增派40輛車改運輸0917的高捷機場線往返南轉的路線，並把原有的客運路線車輛量能轉往高鐵站運輸0969「燈會快線」，強調這兩個站點的路線，優惠價分別為80元及100元，屬收費路線。

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