屏東東港迎王文化雷雕展 移師美和科大

東港迎王的雷雕展，到美和科大展出。（記者陳彥廷攝）

2024/07/18 19:07

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今年是屏東迎王正科年，從9月3日的小琉球迎王開始將盛大展開，而曾在2018年邀請東港東隆宮、內埔天后宮與昌黎祠到校的「神遇美和-海洋文化暨迎王祭典系列活動」的美和科技大學，今年再深化連結民俗祭典與學術探討，邀請長期致力於雷射雕刻木雕創客課程的東港大潭國小將校內作品送到美和校內展出。

東港大潭國小的引進雷射木雕的創客教育，作品越來越精美且越來越大件，並結合在地東港著名的「迎王文化」製作王船模型及東隆宮知名的黃金牌樓，近來更升級到彩色雷雕，更加的維妙維肖。

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「不向AI走，AI也會向你走來！」趙錫清說，AI不會取代人類，但會使用AI的人將會是主流，認為創客教育有必要升級，但坦言國小端沒有這樣的師資，所幸被美和科大的USR計畫看見，也促成合作，在美和科大畢業典禮前至該校圖書館展廳擺放，開啟後續的合作。

此外，美和科大在6年前就曾舉辦過「神遇美和」，攜手3座廟齡都超過百年的東港東隆宮、內埔天后宮與昌黎祠，舉辦「神遇美和-海洋文化暨迎王祭典系列活動」，並以東隆宮在每年過年時的「開智慧」移師美和，為2391名學子開智慧，也創下世界紀錄。

美和科大圖書資訊處鍾沛穎處長則說，美和擁有師資及資訊、資管的資源，從開展深化未來合作，也讓人看見大潭國小多年來在迎王活動內涵的深耕，目前已將前期的USR成果作為「海洋文化觀光」的通識學分課程，並能結合原本僅有馬達單向驅動的雷雕小物結合資訊科技系及資訊管理系於物聯網及AI部分結合，互相拉抬，也讓美和的USR能深入、普及到更多的國小。

東港迎王的雷雕展，到美和科大展出。（記者陳彥廷攝）

東港迎王的雷雕展，到美和科大展出。（記者陳彥廷攝）

東港迎王的雷雕展，到美和科大展出。（記者陳彥廷攝）

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