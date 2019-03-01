太瘋狂！台灣燈會一卡通印3次都被搶光

2019-03-01 19:02

〔記者羅欣貞／屏東報導〕台灣燈會太受歡迎，連追印3次的紀念一卡通都在昨天（28日）上午就被搶購一空，今天（1日）有民眾到大鵬灣主燈區的將軍館準備買一卡通才發現已經沒了，大嘆「好可惜！」；不過，隨著燈會進入尾聲，紀念一卡通應該也不會再加印了，屏東縣府文化處建議遊客，可以改買文創商品收藏。

屏東縣政府與一卡通合作推出「屏東燈會紀念一卡通』」，首批1000張一卡通1月30日一開賣，2天就銷售一空，縣府追加2000張，2月19日起發售也是秒殺；網路上甚至有人轉賣，每張原價100元，喊價到每張300元；眼看太受歡迎，縣府於是第3度加印，追加到3500張。

第3批一卡通昨天（2月28日）上午10點起，在2019台灣燈會大鵬灣燈區的冠軍館發售，結果3500張，在3小時內就被搶購一空，沒買到的遊客驚呼「這也太瘋狂了！」。

屏東縣府文化處表示，其實將軍館內還有紀念文創商品可以選購收藏，也有在地優質農產品展售，歡迎民眾把握燈會最後幾天踴躍前往參觀。

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