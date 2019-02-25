世界佛教正心會大鵬灣慈善演出、送美金發財金

2019-02-25 12:52

〔記者張忠義／高雄報導〕世界佛教正心會行動佛殿環島祈福第30站，配合台灣燈會展期，昨晚在屏東大鵬灣慈善演出。指導金剛上師恆性嘉措仁波且每天修法迴向，後續2/28（四）、3/1（五）、3/2（六）晚上6-8點，現場也將發送「頂聖如來財富財神法」加持大眾的「美金發財金」。

世界佛教正心會行動佛殿邀請眾多表演團體到樂藝供佛慈善演出，有「拾音樂集」鋼琴、大提琴、小提琴、長笛及聲樂演出，屏東在地的「勁太鼓」用多種鼓的不同音高，加上鈸及其他樂器搭配別有一番韻味，來自高雄福山國小的直笛六重奏，今年四月將代表台灣到以色列參加特拉維夫國際直笛大賽，也特地帶來西班牙狂想曲、古笛組曲等高難度的曲子，也有大家琅琅上口的台灣民謠如望春風、雨夜花、四季紅、月夜愁、燒肉粽等曲目豐富。

「行動佛殿元宵慶祝晚會」在大鵬灣台灣燈會，民眾排隊領好運福袋及金豬燈籠、財富財神水，希望把好運、福氣、財氣一起帶回家。（圖／世界佛教正心會提供）

「唐采舞蹈團」是屏東潮州在地的舞團，由黃純純老師帶領一群熱愛舞蹈的國中、國小、幼稚園學生一起舞動舞動舞蹈文化。（圖／世界佛教正心會提供）

屏東「彼岸花關懷協會」表演「夜上海」舞蹈，樂藝供佛。（圖／世界佛教正心會提供）

屏東在地「勁太鼓」樂團表演打擊鼓，受到太鼓聲響吸引的人潮來到世界佛教正心會 行動佛殿 佛光遍照 環島祈福法會現場 鼓聲響徹雲宵。（圖／世界佛教正心會提供）

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