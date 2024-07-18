打響鐵道城市名聲！彰市赴日參訪「扇形車庫」備感親切

日本津山市的扇形車庫。（彰化市公所提供）（

2024/07/18 19:28

〔記者湯世名／彰化報導〕和彰化市同樣擁有「扇型車庫」鐵道文化資產的日本岡山縣津山市，去年由該市市長谷口圭三率團來台參訪，並與彰化市長林世賢簽署「觀光交流友好合作協定」；本月由16名學生組成的彰化市教育文化觀光參訪團赴日，參觀扇形車庫時備感親切，期推廣彼此觀光資源，打響兩市「鐵道城市」的名聲，進而帶動兩市的觀光旅遊發展。

本月8日至12日，曾在日本12年的彰化市民代表吳淑敏，率領彰泰國中、精誠中學與明道中學16名學生組成的「彰化市教育文化觀光參訪團」前往津山市參訪，進行國際教育交流活動，迴響熱烈，地方媒體甚至NHK都報導；市長林世賢今天（18日）分別表揚參訪團的成員，感謝做了成功的國民外交。

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由吳淑敏代表率領的「彰化市教育文化觀光參訪團」抵達日本津山市後，前往當地知名購物中心參訪，同時拜會該地的觀光協會；10日到該市的加茂中學進行兩國學生的交流活動，包括合唱日本歌曲、理科和英語等課程，並一起享用營養午餐，同時進行團康益智活動；下午再轉往該市自然公園植樹紀念，並和當地市立幼兒園的小朋友們互贈禮物，當時幼兒園小朋友戴上彰化市南瑤宮的帽子，模樣非常可愛。

為感謝日方盛情，10日晚間參訪團方設宴款待津山市長谷口圭三、市議會議長中島完一、教育長有本明彥暨觀光協會支配人理事長、產業協會會長及役所相關人員與彰化學生進行餐敘，晚宴中學生並表演才藝以回饋津山市的熱烈接待。

參訪團成員前往津山市役所參訪，由津山市長谷口圭三親自接待，隨後再轉往市議會，由議長中島完一熱烈歡迎並合影留念；此外，一行人亦前往津山市扇形車庫參觀，發現鐵道館內陳設有和彰化市有關的媽祖文創品等物品，令團員極為感動。參訪團一行於12日圓滿完成參訪行程順利返台。

參訪團成員和當地幼兒園小朋友相見歡，小朋友戴上南瑤宮帽子狀極可愛。（彰化市公所提供）

台日學生在津山市加茂中學進行交流。（彰化市公所提供）

位於津山市鐵道館內陳設有彰化市相關介紹與媽祖文創品。（彰化市公所提供）

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